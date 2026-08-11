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11 августа, 14:34

Шоу-бизнес

Инстасамка объявила об уходе с российского музыкального рынка

Фото: legion-media.com/NEWS.ru/Сергей Петров

Певица Инстасамка (настоящее имя – Дарья Еропкина. – Прим. ред.) сообщила об уходе с российского музыкального рынка. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на публикацию в телеграм-канале исполнительницы.

Артистка уже перезаписывает на английском языке свой хит "За деньги – да" и планирует выпускать новые песни для зарубежной аудитории. По словам Еропкиной, она хотела выйти на мировой рынок еще в 2022 году, однако тогда ее песня "За деньги – да" стала популярной в России.

Певица также рассказала, что около полугода назад уехала с мужем в Дубай и возвращаться в Россию не планирует. Она призналась, что чувствует себя скованно в отечественной музыкальной индустрии.

"У меня было все: хиты, фиты, клипы, выступления, свой бренд, коллаборации, работа с банком – самые крутые контракты с самыми большими гонорарами во всей индустрии. Я уже это прошла", – отметила Инстасамка.

Ранее российский певец Дима Билан рассказал, что TikTok способствует возрождению интереса к его музыке в Европе. Он прокомментировал вирусную популярность песни Never Let You Go в Греции, под которую пользователи соцсетей записывают видео. По его словам, "весь европейский сегмент вновь прильнул к композициям" Билана, а в Греции давно существуют фан-клубы его творчества.

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