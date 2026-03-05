Форма поиска по сайту

05 марта, 13:01

Шоу-бизнес

Певица Куртукова заявила, что женщинам труднее добиться успеха в жанре хип-хоп

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Женщинам бывает труднее добиться успеха и признания в жанре хип-хоп из-за распространенного мнения о том, что это более мужское направление. Об этом заявила исполнительница песни "Матушка Земля" певица Татьяна Куртукова, передает ТАСС.

Певица также отметила, что наиболее успешным все равно будет тот исполнитель, у которого есть талант и чья музыка востребована у слушателей. Она напомнила, что в топ-5 списка Forbes богатейших артистов в 2025 году вошли сразу три женщины.

"Кажется, если кому и беспокоиться о справедливом распределении конкуренции в индустрии, так это именно мужчинам", – добавила Куртукова в беседе с музыкальным сервисом.

Ранее стало известно, что тремя самыми популярными российскими певицами стали народная артистка России Надежда Кадышева, Ольга Бузова и Instasamka (настоящее имя – Дарья Зотеева. – Прим. ред.). Аналитики изучали их упоминаемость в соцсетях и на онлайн-платформах в период с 24 февраля 2025 по 23 февраля 2026 года.

Кроме того, в десятку вошли Мари Краймбрери, Anna Asti, Zivert, Полина Гагарина, Клава Кока, Люся Чеботина и Betsy. Внимание к себе они привлекают релизами, выступлениями и маркетингом.

"Интервью": Татьяна Куртукова – о том, что может быть тяжелее аплодисментов

