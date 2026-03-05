Академик РАН Онищенко назвал снижение нормы белка в ГОСТе на творог не лучшим решением

Фото: depositphotos/myviewpoint

Снижение нормы белка в новом ГОСТе на творог – это не лучшее решение. Такое мнение высказал эпидемиолог, зампрезидента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко, сообщает Life.ru.

По его словам, снижение белка может быть связано с качеством молока, так как коровы не пасутся на лугах, а питаются искусственными белками, которые выращиваются из микробов.

С точки зрения медицины, уточнил Онищенко, лучше было бы снизить норму жиров, поскольку именно молочные жиры образуют бляшки. Новый ГОСТ, предположил он, – это протекция производителей, которые будут продавать товар за ту же цену, но с меньшим содержанием белка.

"Единственное, что утешает, что мы получаем животный белок не только через молочку. У нас есть белое мясо, красное мясо, свинина и другие виды растительных белков", – сказал академик РАН.

Обновленный стандарт на творог вступит в силу с 1 января 2027 года. Согласно новым требованиям, минимальные показания белка составят 14, 15 и 17% в зависимости от жирности продукта. Раньше нормы были установлены на уровне 14, 16 и 18%.

Кроме того, впервые введут нижний порог кислотности – не менее 150 градусов Тернера. До этого ГОСТ ограничивал только максимальное значение на уровне 210–240 градусов.