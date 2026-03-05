Форма поиска по сайту

05 марта, 14:25

Политика

Лавров прокомментировал слова Рютте о возможном применении пятой статьи НАТО

Фото: Агентство "Москва"/Дмитрий Белицкий

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе посольского круглого стола по украинскому урегулированию прокомментировал слова генсека НАТО Марка Рютте о возможном использовании статьи о коллективной обороне в операции Соединенных Штатов против Ирана.

"Смысл его высказывания – уважаемые члены мирового сообщества, знайте, что интересы НАТО находятся там, где мы вам скажем", – приводит слова дипломата РИА Новости.

При этом ранее Рютте исключил участие НАТО в военной операции США и Израиля против Ирана. Однако он отметил, что лидеры Евросоюза "чрезвычайно рады" ударам по Ирану.

Лавров уже указывал, что Москва и ее партнеры на мировой арене будут делать все для создания атмосферы, которая сделает военную операцию на Ближнем Востоке совершенно невозможной. Страны Запада действуют по принципу "разделяй, натравливай друг на друга и властвуй", подчеркнул глава МИД РФ.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после ударов Израиля и США по Ирану 28 февраля. В ответ Тегеран атаковал территорию еврейского государства и американские военные базы в регионе.

В связи с эскалацией главы МИД стран Персидского залива и ЕС договорились провести экстренную онлайн-встречу 5 марта. Главной темой переговоров станут "последствия иранской агрессии".

Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
политиказа рубежом

