FT: США могут закупить перехватчики у Киева из-за дронов Ирана

Фото: 123RF.com/elnur

США и как минимум одна страна Персидского залива ведут переговоры о том, чтобы закупить украинские беспилотники-перехватчики для защиты от иранских дронов, сообщает газета "Известия" со ссылкой на The Financial Times.

По словам неназванного украинского чиновника, переговоры с Пентагоном являются "деликатной темой". Тем не менее наблюдается всплеск интереса к БПЛА Украины, которые могут перехватывать иранские беспилотники "Шахед" с низкими затратами.

По данным СМИ, дроны Ирана менее уязвимы для тактики США и Израиля, которая основана на уничтожении пусковых установок и складов до запуска. Это связано с мобильностью и скрытностью иранских БПЛА.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после того, как 28 февраля США и Израиль нанесли удары по Ирану. В ответ на это республика атаковала израильскую территорию, а также американские военные базы, расположенные в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

Кроме того, Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес удары гиперзвуковыми ракетами и БПЛА по аэропорту Бен-Гурион и зданию министерства обороны Израиля в Тель-Авиве.

Атака была проведена в ходе 17-й волны операции "Правдивое обещание – 4". По данным СМИ, ракеты обошли американскую систему THAAD и поразили стратегические цели.

Помимо этого, ночью 4 марта Военно-морские силы Ирана запустили несколько ударных дронов Arash в сторону территории Израиля. В результаты были поражены топливные резервуары авиабазы.

СМИ писали, что США рассматривают возможность проведения военной операции против Ирана продолжительностью не менее 100 дней. Она может затянуться до сентября включительно.

Журналисты уточнили, что глава Пентагона Пит Хегсет пересмотрел график возможной операции и допустил ее продление до восьми недель вместо четырех-пяти.

