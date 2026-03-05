"Мосбилет" приглашает посмотреть спектакли о женщинах в преддверии 8 Марта

Фото: театр "Современник"

Сервис "Мосбилет" подготовил подборку спектаклей и концертов, которые можно посетить или подарить близким к Международному женскому дню. Билеты на мероприятия можно приобрести в сервисе "Мосбилет".

"Женские песни" – 7 марта. Возрастное ограничение: 6+.

Накануне праздника в концертном зале "Зарядье" пройдет программа "Женские песни" в исполнении трио музыкантов. Это театрализованное действо, где через народные композиции, а также капеллу с инструментальным сопровождением раскрывается история женской судьбы: от детства до материнства.

"Вечерний концерт. Посвящение женщинам" – 6 марта. Возрастное ограничение: 14+.

В Московском доме романса состоится концерт с участием заслуженного артиста России Алекса Новикова и певца Дмитрия Шведа. В программе прозвучат мелодии о любви из известных зарубежных фильмов, среди которых "Крестный отец" и "Шербурские зонтики".

"Оркестр мечты. Медь" – 8 и 20 марта, 17 апреля. Возрастное ограничение: 12+.

Театр имени М. Н. Ермоловой приглашает на программу "Оркестр мечты. Медь". Каждый номер представляет собой театральную миниатюру. Художественный руководитель театра Олег Меньшиков вместе с оркестром соединяет слово, музыку, танец и сценическое действие, создавая яркое музыкальное представление.

"Время женщин" – 21 и 26 марта, 12 и 27 апреля. Возрастное ограничение: 16+.

В Театре "Современник" пройдет спектакль режиссера Егора Перегудова. Действие разворачивается в Ленинграде 1950–1960-х годов. После смерти матери девочку Софью воспитывают три пожилые соседки, которые становятся для нее близкими людьми и помогают сформироваться как личности.

"Дудук в темноте. Жизнь в мгновениях 2.0" – 19 марта. Возрастное ограничение: 12+.

В культурном центре "Интеграция" имени Н. А. Островского пройдет концерт "Дудук в темноте". Представление проходит в полной темноте, что позволяет зрителям глубже погрузиться в музыку и историю, рассказанную через звучание дудука и иммерсивный формат спектакля.

"Эва скучает без путешествий" – 25 марта. Возрастное ограничение: 16+.

В Театре "Школа драматического искусства" покажут спектакль по пьесе Марии Симоновой. По сюжету главная героиня живет по строгим ритуалам: утренний кофе, булочки с корицей, встречи с подругой и короткие прогулки к океану. Ее привычный мир в квартире в центре Порту неожиданно меняется после знакомства с новой соседкой Флорой.

"Веселая женщина" – 25 марта и 26 апреля. Возрастное ограничение: 16+.

Театр "Эрмитаж" приглашает зрителей на спектакль о тифлисском периоде жизни философа Елены Блаватской. Постановка основана на воспоминаниях ее двоюродного брата Сергея Витте и рассказывает о формировании личности Блаватской и ее необычных взглядах.

"Скрипки под звездами" – 14 марта. Возрастное ограничение: 6+.

В Московском международном доме музыки состоится концерт с участием лауреатов международных конкурсов Игоря Заливалова и Софии Бридж. Музыканты объединят звучание скрипки и видео-арт, создавая аудиовизуальное пространство.

"Ты у меня одна…" Любимым женщинам посвящается – 7 марта. Возрастное ограничение: 16+.

В киноконцертном зале "Эльдар" пройдет вечер лирических песен из золотого фонда бардовской и киноклассики. Со сцены прозвучат композиции "Милая моя", "Ты у меня одна", "Александра", "Под музыку Вивальди" и другие.

"Пигмалион" – 8 и 31 марта, 7 и 23 апреля. Возрастное ограничение: 16+.

В Театре сатиры покажут постановку по пьесе Бернарда Шоу. Действие перенесено в футуристическую лабораторию звука, где профессор Хиггинс экспериментирует с голосами и интонациями, а история Элизы Дулиттл становится размышлением о свободе и любви.

Ранее сообщалось, что Музей Победы на Поклонной горе 8 Марта сделает вход для посетительниц бесплатным. Для гостей подготовили тематические экскурсии, мастер-классы, викторину, концерты и кинопоказ. На часть мероприятий потребуется предварительная регистрация, присоединиться могут все желающие.