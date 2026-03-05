Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 марта, 19:48

Общество

Новые проекты увидят зрители на телеканале "Москва Доверие" в марте

Фото: Москва 24

Премьера сразу трех новых проектов ждет зрителей телеканала "Москва Доверие" в марте. Во всех будут задействованы звездные ведущие – актеры Анна Ардова, Валерий Николаев и Валерий Баринов.

6 марта в 11:25 выйдет документально-развлекательный проект "Служебный роман" с Ардовой, в котором артистка поделится романтическими историями, возникшими на съемочных площадках популярных фильмов и за кулисами театров. Кроме того, зрители узнают, как развивались отношения известных актеров, какая атмосфера царила на съемках и как служебные романы влияли на создание культовых кинолент.

В тот же день в 19:10 стартует проект "Время московское" с Николаевым. Передача отправит зрителей в путешествие по Москве XX–XXI веков, рассказывая о ключевых политических, экономических и культурных событиях, которые формировали облик города и жизнь его жителей. Каждый выпуск посвящен определенному году, а героями станут известные деятели культуры, науки и искусства, ставшие непосредственными участниками этих событий.

В свою очередь, 7 марта в 16:00 телеканал представит тру-крайм-проект "Московский детектив" с Бариновым. Ведущий окажется в кабинете следователя по особо важным делам, где с помощью рассекреченных архивов и фотолаборатории воссоздаст этапы расследования громких преступлений советской Москвы. Каждое дело станет отдельной серией.

"Служебный роман" и "Время московское" будут транслироваться каждую пятницу. "Московский детектив" будет выходить в эфир по субботам.

Ранее канал "Москва Доверие" запустил для зрителей новый сезон утреннего шоу "Мой район. Место встречи" с Ольгой Кабо и Дмитрием Харатьяном.

В студию приходят творческие, спортивные и общественные деятели. Они исследуют необычные уголки столицы, раскрывают исторические тайны районов и обсуждают важные для горожан темы.

Читайте также


общество

Главное

Почему молодожены отказываются от пышных свадебных торжеств?

Причина кроется в денежном вопросе

Даже минималистичный подход требует серьезных финансовых вложений

Читать
закрыть

Как поступать, если бывший супруг выкрал общего ребенка?

Родителю в такой ситуации важно действовать активно

Нужно искать ребенка, обращаться в службу судебных приставов и органы опеки

Читать
закрыть

К чему приведет новый ГОСТ на маникюр и педикюр?

Мера повысит качество услуг, защитит здоровье клиентов и обеспечит честную конкуренцию

Однако эксперты уверены: для некоторых занятых в этой сфере нововведение станет причиной стресса

Читать
закрыть

Как правильно организовать цифровой детокс?

Сначала стоит определиться, что именно нужно ограничить: только социальные сети или поток новостей

Нужно найти пару человек, которые смогут оповестить в случае экстренной ситуации

Читать
закрыть

Какие профессии могут стать доступны для женщин в будущем?

Речь идет о машинистах экскаваторов и погрузочных машин

Женщины смогут быть работниками шахт и горнодобывающих предприятий

Читать
закрыть

Как вернуть деньги за сорванный отдых из-за конфликта на Ближнем Востоке?

Если в договоре не прописан возврат денег при форс-мажоре, путешественник имеет право подать претензию

Претензию можно отправить в электронном виде, но она должна быть оформлена официально

Читать
закрыть

Зачем вводится устный экзамен по истории перед ОГЭ?

Мера улучшит качество образования, а интерес к истории будет возрастать

Однако эксперты уверены: нововведение создаст лишнюю нагрузку на учеников

Читать
закрыть

Как сохранить здоровье глаз?

Во время отдыха можно сделать гимнастику для глаз, чтобы расслабить хрусталик и снизить спазм

Стоит приобрести очки с линзами, защищающими от синего излучения

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика