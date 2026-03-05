Новые проекты увидят зрители на телеканале "Москва Доверие" в марте

Фото: Москва 24

Премьера сразу трех новых проектов ждет зрителей телеканала "Москва Доверие" в марте. Во всех будут задействованы звездные ведущие – актеры Анна Ардова, Валерий Николаев и Валерий Баринов.

6 марта в 11:25 выйдет документально-развлекательный проект "Служебный роман" с Ардовой, в котором артистка поделится романтическими историями, возникшими на съемочных площадках популярных фильмов и за кулисами театров. Кроме того, зрители узнают, как развивались отношения известных актеров, какая атмосфера царила на съемках и как служебные романы влияли на создание культовых кинолент.

В тот же день в 19:10 стартует проект "Время московское" с Николаевым. Передача отправит зрителей в путешествие по Москве XX–XXI веков, рассказывая о ключевых политических, экономических и культурных событиях, которые формировали облик города и жизнь его жителей. Каждый выпуск посвящен определенному году, а героями станут известные деятели культуры, науки и искусства, ставшие непосредственными участниками этих событий.

В свою очередь, 7 марта в 16:00 телеканал представит тру-крайм-проект "Московский детектив" с Бариновым. Ведущий окажется в кабинете следователя по особо важным делам, где с помощью рассекреченных архивов и фотолаборатории воссоздаст этапы расследования громких преступлений советской Москвы. Каждое дело станет отдельной серией.

"Служебный роман" и "Время московское" будут транслироваться каждую пятницу. "Московский детектив" будет выходить в эфир по субботам.

Ранее канал "Москва Доверие" запустил для зрителей новый сезон утреннего шоу "Мой район. Место встречи" с Ольгой Кабо и Дмитрием Харатьяном.

В студию приходят творческие, спортивные и общественные деятели. Они исследуют необычные уголки столицы, раскрывают исторические тайны районов и обсуждают важные для горожан темы.