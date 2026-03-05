Флорист Сафронова посоветовала ставить цветы в вазу с газированной водой

05 марта, 18:43Общество
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Розы важно выбирать с прилегающим зеленым околоцветником, а тюльпаны – с закрытыми бутонами. При этом цветы простоят дольше в газированной воде, рассказала Москве 24 президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова.
По ее словам, в целом самыми востребованными цветами на 8 Марта всегда становятся розы.
Тюльпаны тоже часто покупают в Международный женский день, поскольку они неизменно ассоциируются с весной, отметила эксперт.
"И какого бы цвета они ни были, изначально следует выбирать варианты с закрытыми бутонами зеленоватого оттенка. Попав в воду, они будут постепенно приобретать нужный окрас и становиться больше. Такие тюльпаны могут прекрасно себя чувствовать в вазе до 10 дней", – отметила эксперт.
В целом же при выборе любых цветов важно следить за отсутствием коричневых или слегка серых пятен на листьях, лепестках и стеблях. Это может быть признаком мучнистой росы и того, что растение болеет, поэтому не сможет долго простоять, предупредила Сафронова.
Кроме того, флорист посоветовала самостоятельно отбирать цветки для букета, а не брать в магазине уже готовые композиции, так как недобросовестные продавцы могут добавлять в них залежавшиеся растения.
"Чтобы цветы простояли дольше, важно как можно быстрее после покупки обрезать стебель под углом 45 градусов где-то на 1,5–2 сантиметра и поставить их в обычную, а лучше газированную воду. Последняя будет останавливать процесс увядания с помощью содержащегося в ней углекислого газа," – заключила эксперт.
Ранее врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина посоветовала вместо традиционных сладостей дарить женщинам на 8 Марта букеты из сухофруктов. Они полезны, так как в них в концентрированном виде содержатся минералы, причем особое место занимают калий и магний.