05 марта, 18:43

Общество
Флорист Сафронова посоветовала ставить цветы в вазу с газированной водой

Флорист рассказала, как правильно выбрать цветы на 8 Марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Розы важно выбирать с прилегающим зеленым околоцветником, а тюльпаны – с закрытыми бутонами. При этом цветы простоят дольше в газированной воде, рассказала Москве 24 президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова.

По ее словам, в целом самыми востребованными цветами на 8 Марта всегда становятся розы.

При их выборе важно обратить внимание на околоцветник. Если его лепестки зеленые и как бы обнимают бутон – это признак того, что цветок срезан относительно недавно и, соответственно, будет дольше радовать своим видом. Если же лепестки загибаются, как бы смотрят вниз, значит, жизнь в вазе будет достаточно короткой.
Валентина Сафронова
президент Ассоциации российских флористов

Тюльпаны тоже часто покупают в Международный женский день, поскольку они неизменно ассоциируются с весной, отметила эксперт.

"И какого бы цвета они ни были, изначально следует выбирать варианты с закрытыми бутонами зеленоватого оттенка. Попав в воду, они будут постепенно приобретать нужный окрас и становиться больше. Такие тюльпаны могут прекрасно себя чувствовать в вазе до 10 дней", – отметила эксперт.

В целом же при выборе любых цветов важно следить за отсутствием коричневых или слегка серых пятен на листьях, лепестках и стеблях. Это может быть признаком мучнистой росы и того, что растение болеет, поэтому не сможет долго простоять, предупредила Сафронова.

Кроме того, флорист посоветовала самостоятельно отбирать цветки для букета, а не брать в магазине уже готовые композиции, так как недобросовестные продавцы могут добавлять в них залежавшиеся растения.

"Чтобы цветы простояли дольше, важно как можно быстрее после покупки обрезать стебель под углом 45 градусов где-то на 1,5–2 сантиметра и поставить их в обычную, а лучше газированную воду. Последняя будет останавливать процесс увядания с помощью содержащегося в ней углекислого газа," – заключила эксперт.

Ранее врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина посоветовала вместо традиционных сладостей дарить женщинам на 8 Марта букеты из сухофруктов. Они полезны, так как в них в концентрированном виде содержатся минералы, причем особое место занимают калий и магний.

Трошина Любовь

обществоэксклюзив

