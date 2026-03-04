Форма поиска по сайту

04 марта, 13:07

Общество
Врач Соломатина посоветовала заменить сладкие подарки букетами из сухофруктов на 8 Марта

Диетолог назвала самые полезные сладкие подарки на 8 Марта

Фото: 123RF.com/emon5555

Десерты из темного шоколада, а также букеты из сухофруктов станут полезной альтернативой традиционным сладким подаркам к 8 Марта. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

По ее словам, если в качестве презента выступают самостоятельно приготовленные десерты с использованием качественного сливочного масла, то главный их вред – в содержании большого количества калорий. Иная ситуация с магазинными сладостями, поскольку в их основе есть маргарин.

В нем содержатся трансжиры, которые разрушают клетки: их мембрана становится более жесткой и не может нормально проводить питательные вещества. Поэтому употребление таких продуктов приводит к раннему старению, развитию сердечно-сосудистых заболеваний и повышению риска онкологии.
Елена Соломатина
врач-диетолог, кандидат медицинских наук

Конфеты из молочного шоколада тоже представляют опасность, так как в их составе избыток сахара.

"Лучше отдать предпочтение десерту из горького шоколада, содержащего не менее 73% какао. Он богат антиоксидантами, которые укрепляют сосудистую стенку и блокируют повреждение клеток, препятствуя их старению", – пояснила диетолог.

Букеты из сухофруктов также станут хорошей альтернативой, так как в них в концентрированном виде содержатся минералы. Причем особое место занимают калий и магний: первый элемент помогает выводить лишнюю жидкость, предупреждая отеки, плюс улучшает работу сердечной мышцы, а второй успокаивает нервную систему и дает энергию.

Наименее вредным из традиционных сладких подарков можно считать безе. По сути, это белок в чистом виде, который прекрасно усваивается. Он необходим организму для производства антител, ферментов, нейромедиаторов и поддержания здоровья кожи, волос и ногтей.
Елена Соломатина
врач-диетолог, кандидат медицинских наук

Однако важно следить за тем, чтобы сахар стоял в списке ингредиентов не на первом месте, заключила Соломатина.

Ранее ассистент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Ульяна Махова рассказала, какой подарок на 8 Марта окажется самым полезным. По ее словам, таким презентом может оказаться сертификат на медобследование, однако программу чекапа стоит подбирать с учетом возраста женщины.

Трошина Любовь

обществоедапраздникиэксклюзив

