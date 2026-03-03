Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 марта, 09:35

Общество
Главная / Новости /

Этикетолог Богачева: женщины могут дарить подарки друг другу на 8 Марта

Этикетолог объяснила, можно ли женщинам дарить подарки друг другу на 8 Марта

Фото: 123RF.com/victoriasphoto

Женщинам вполне уместно дарить подарки на 8 Марта подругам, коллегам и близким, заявила Life.ru эксперт по этикету Екатерина Богачева.

По ее словам, исходя из истории праздника как дня трудящихся женщин, логично, что женщины могут поддерживать друг друга. Это может быть небольшой знак внимания: комплимент, сладости или книга. Главное – чтобы в таком подарке чувствовалась именно поддержка одной женщины другой.

Как отметила эксперт, исторически сложилось, что главными дарителями в этот день стали мужчины. В деловом этикете гендерных различий нет, но в России сохраняется особенность: даже в офисе мужчины могут выражать восхищение коллегам-женщинам.

В Европе подход иной, подчеркнула Богачева. Там долгое время господствовала идея стирания гендерных различий, и классический деловой этикет предписывает видеть именно коллег, а не мужчин и женщин.

Ранее врач-аллерголог Владимир Болибок предупредил, что мимоза и все виды акации в букетах, которые женщины будут получать на 8 Марта, могут вызвать аллергическую реакцию. Он пояснил, что мимоза, в частности, выделяет очень много пыльцы. Также причиной возникновения аллергии может стать запах.

Читайте также


общество

Главное

Почему у россиян снизился уровень цифровой грамотности?

Снижение связано с демографической динамикой

Еще один ключевой фактор – активное развитие технологий, в том числе ИИ

Читать
закрыть

Как изменятся продукты и цены после введения новых ГОСТов?

Потребитель сможет доверять тому, что лежит на полке

Увеличение стоимости товаров, изготовленных по ГОСТу, будет в пределах уровня инфляции

Читать
закрыть

Как обезопасить себя от "схемы Долиной" на авторынке?

При продаже дорогостоящего имущества важна медицинская экспертиза о вменяемости продавца

Сделку необходимо фиксировать юристам

Читать
закрыть

Какие астрономические явления ждут россиян в 2026 году?

12 августа пройдет парад планет

13 и 14 декабря 2026 года жители смогут наблюдать за метеорным потоком Геминиды

Читать
закрыть

Что будет с турпотоком россиян на Ближний Восток?

Если конфликт не затянется, россияне не откажутся от поездок в страны Ближнего Востока

В среднем туристы помнят о негативных событиях в том или ином регионе около трех недель

Читать
закрыть

Чем реставрационный тренд "ваби-саби" покорил сеть?

Некоторые признаются, что благодаря тренду пересмотрели свое мнение относительно старых вещей

Другие стали изучать историю предметов, которые раньше бесполезно хранились в шкафах

Читать
закрыть

Как защитить дачи от подтоплений в период половодий?

Стоит заранее подготовить дренажную систему

Можно попытаться перераспределить снег

Читать
закрыть

Как российские туристы переживают конфликт на Ближнем Востоке?

Сотни людей начали возвращать из аэропорта и расселять по гостиницам

Дубай функционирует штатно, а местные жители предлагают приютить оказавшихся в сложной ситуации туристов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика