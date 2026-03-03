Этикетолог Богачева: женщины могут дарить подарки друг другу на 8 Марта

Фото: 123RF.com/victoriasphoto

Женщинам вполне уместно дарить подарки на 8 Марта подругам, коллегам и близким, заявила Life.ru эксперт по этикету Екатерина Богачева.

По ее словам, исходя из истории праздника как дня трудящихся женщин, логично, что женщины могут поддерживать друг друга. Это может быть небольшой знак внимания: комплимент, сладости или книга. Главное – чтобы в таком подарке чувствовалась именно поддержка одной женщины другой.

Как отметила эксперт, исторически сложилось, что главными дарителями в этот день стали мужчины. В деловом этикете гендерных различий нет, но в России сохраняется особенность: даже в офисе мужчины могут выражать восхищение коллегам-женщинам.

В Европе подход иной, подчеркнула Богачева. Там долгое время господствовала идея стирания гендерных различий, и классический деловой этикет предписывает видеть именно коллег, а не мужчин и женщин.

Ранее врач-аллерголог Владимир Болибок предупредил, что мимоза и все виды акации в букетах, которые женщины будут получать на 8 Марта, могут вызвать аллергическую реакцию. Он пояснил, что мимоза, в частности, выделяет очень много пыльцы. Также причиной возникновения аллергии может стать запах.