El Universal: мексиканский главарь наркокартеля Эль Менчо похоронен в золотом гробу

Фото: x.com/Astro Legendario

В Мексике состоялись похороны главы наркокартеля "Новое поколение Халиско" Рубена Немесио Осегеру Сервантеса по прозвищу Эль Менчо. Его похоронили в золотом гробу, сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на издание El Universal.

По данным СМИ, церемония прошла в закрытом режиме. Возле похоронного бюро, откуда вывозили гроб, дежурили военные и бронетехника. Федеральные и региональные силовики патрулировали весь путь следования кортежа и территорию кладбища.

23 февраля Минобороны Мексики сообщило об операции по ликвидации Эль Менчо. Четверо участников преступной группировки погибли на месте во время перестрелки, еще трое были тяжело ранены и скончались.

Местные СМИ сообщали, что из-за произошедшего по меньшей мере в пяти штатах Мексики, включая Халиско, начались беспорядки. На этом фоне посольство РФ призвало российских граждан отложить поездки в страну.

При беспорядках погибли не менее 18 человек. По данным журналистов, среди них – 15 бойцов нацгвардии, один охранник, убитый во время бунта в тюрьме Пуэрто-Вальярты, и сотрудник прокуратуры, застреленный в уличной перестрелке в городе Сапопан. В этом же городе жертвой перестрелки стала беременная женщина.