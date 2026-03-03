Юморист Харламов заявил, что идеальной тещи не существует

Фото: Legion-Media.com/Persona Stars/053

Актер, продюсер, юморист и телеведущий Гарик Харламов признался, что идеальной тещи не бывает. Такое заявление он сделал Пятому каналу на премьере фильма "Новая теща".

"Что такое идеальная теща? Это как? Самое главное правило – не жить с тещей в одном доме. Вот вы, девочки молодые, выйдете замуж – поймете", – сказал он.

По его словам, чаще всего разногласия между женой и ее матерью возникают на кухне, где каждая из них будет считать себя главной.

"А кто это все должен разруливать? Муж!" – добавил Харламов.

По его мнению, в семье не будет мира, если в доме живет женщина, которая главнее жены. Актер уверен, что мать супруги должна жить отдельно и приезжать только по праздникам. При этом его теща "вообще молодец" и держит дистанцию, уточнил телеведущий.

