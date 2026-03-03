Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 марта, 12:00

Шоу-бизнес

Юморист Харламов заявил, что идеальной тещи не существует

Фото: Legion-Media.com/Persona Stars/053

Актер, продюсер, юморист и телеведущий Гарик Харламов признался, что идеальной тещи не бывает. Такое заявление он сделал Пятому каналу на премьере фильма "Новая теща".

"Что такое идеальная теща? Это как? Самое главное правило – не жить с тещей в одном доме. Вот вы, девочки молодые, выйдете замуж – поймете", – сказал он.

По его словам, чаще всего разногласия между женой и ее матерью возникают на кухне, где каждая из них будет считать себя главной.

"А кто это все должен разруливать? Муж!" – добавил Харламов.

По его мнению, в семье не будет мира, если в доме живет женщина, которая главнее жены. Актер уверен, что мать супруги должна жить отдельно и приезжать только по праздникам. При этом его теща "вообще молодец" и держит дистанцию, уточнил телеведущий.

Ранее астролог Ольга Сохолтуева рассказала, что мужчины, рожденные под знаками Девы, Козерога, Тельца, Рака и Скорпиона, обычно становятся лучшими зятьями. При этом Рыбы являются не самыми прекрасными семьянинами, так как они часто "уплывают" в какие-то свои увлечения.

Читайте также


шоу-бизнес

Главное

Почему у россиян снизился уровень цифровой грамотности?

Снижение связано с демографической динамикой

Еще один ключевой фактор – активное развитие технологий, в том числе ИИ

Читать
закрыть

Как изменятся продукты и цены после введения новых ГОСТов?

Потребитель сможет доверять тому, что лежит на полке

Увеличение стоимости товаров, изготовленных по ГОСТу, будет в пределах уровня инфляции

Читать
закрыть

Как обезопасить себя от "схемы Долиной" на авторынке?

При продаже дорогостоящего имущества важна медицинская экспертиза о вменяемости продавца

Сделку необходимо фиксировать юристам

Читать
закрыть

Какие астрономические явления ждут россиян в 2026 году?

12 августа пройдет парад планет

13 и 14 декабря 2026 года жители смогут наблюдать за метеорным потоком Геминиды

Читать
закрыть

Что будет с турпотоком россиян на Ближний Восток?

Если конфликт не затянется, россияне не откажутся от поездок в страны Ближнего Востока

В среднем туристы помнят о негативных событиях в том или ином регионе около трех недель

Читать
закрыть

Чем реставрационный тренд "ваби-саби" покорил сеть?

Некоторые признаются, что благодаря тренду пересмотрели свое мнение относительно старых вещей

Другие стали изучать историю предметов, которые раньше бесполезно хранились в шкафах

Читать
закрыть

Как защитить дачи от подтоплений в период половодий?

Стоит заранее подготовить дренажную систему

Можно попытаться перераспределить снег

Читать
закрыть

Как российские туристы переживают конфликт на Ближнем Востоке?

Сотни людей начали возвращать из аэропорта и расселять по гостиницам

Дубай функционирует штатно, а местные жители предлагают приютить оказавшихся в сложной ситуации туристов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика