03 марта, 15:02Спорт
Главный тренер московского ХК "Спартак" Жамнов перенес операцию
Фото: ТАСС/Александр Щербак
Главный тренер московского хоккейного клуба "Спартак" Алексей Жамнов перенес операцию. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.
"Алексей Юрьевич уже участвует в тренировочном процессе, а его возвращение на скамейку команды ожидается ближе к заключительным играм регулярного чемпионата", – рассказали представители команды.
При этом характер хирургического вмешательства не уточняется. В настоящий период Жамнов продолжает восстановительный процесс.
Ранее московские врачи спасли зрение 14-летнему футболисту после тяжелой травмы. Мальчику случайно попал мяч в лицо во время тренировки, поврежденный глаз утратил возможность видеть. Врачи выявили повреждение роговицы и кровоизлияние в переднюю камеру глаза.