Главный тренер московского ХК "Спартак" Жамнов перенес операцию

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Главный тренер московского хоккейного клуба "Спартак" Алексей Жамнов перенес операцию. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

"Алексей Юрьевич уже участвует в тренировочном процессе, а его возвращение на скамейку команды ожидается ближе к заключительным играм регулярного чемпионата", – рассказали представители команды.

При этом характер хирургического вмешательства не уточняется. В настоящий период Жамнов продолжает восстановительный процесс.

