Daily Mail: гонщик "Формулы-1" Михаэль Шумахер больше не прикован к постели

Фото: AP Photo/Tom Hevezi

Семикратный чемпион "Формулы-1" Михаэль Шумахер больше не прикован к постели. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на Daily Mail.

По данным близкого к семье Шумахера источника, пилот уже может передвигаться по дому в инвалидном кресле. При этом он находится под круглосуточным наблюдением команды врачей и сиделок в своем особняке в Швейцарии.

Отмечается, что бывший руководитель команды "Феррари" Жан Тодт регулярно навещает Шумахера и вместе с ним смотрит прямые трансляции этапов "Формулы-1".

Шумахер получил серьезные травмы в конце декабря 2013 года. Гонщик упал со склона во время катания на лыжах на французском курорте Мерибель. У него обнаружили черепно-мозговую травму и большое количество повреждений мозга.

В декабре 2018 года СМИ сообщили, что Шумахер больше не нуждается в ИВЛ. Через год стало известно, что он также прошел экспериментальный курс лечения в парижском госпитале имени Жоржа Помпиду.

Брат Шумахера в конце 2023 года заявлял, что состояние гонщика улучшилось благодаря современной медицине. В конце 2024-го Шумахер впервые за долгое время появился на публике, посетив свадьбу своей дочери Джины-Марии и ее жениха Йена Бетке.

Позже СМИ сообщали о позитивных сдвигах в состоянии гонщика. Немец смог подписать шлем в рамках благотворительного мероприятия. При этом, по словам журналистов, Шумахер до сих пор не может разговаривать. Кроме того, ему нужен постоянный уход.