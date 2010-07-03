Шумахера выписали из клиники после экспериментального лечения

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Семикратный чемпион "Формулы-1" Михаэль Шумахер покинул парижский госпиталь имени Жоржа Помпиду, где проходил экспериментальный курс лечения. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Михаэля тайно доставили в Париж 9 сентября. Он поступил в отделение сердечно-сосудистой хирургии. 10 сентября спортсмен прошел лечебные процедуры, после которых его увезли из Франции.

Методика, по которой лечили Шумахера, держится в тайне. Известно только то, что ему делали переливание крови, в которой содержались стволовые клетки.

В конце декабря 2013 года Шумахер пострадал при падении во время катания на горных лыжах во французском Мерибеле. Он получил черепно-мозговую травму и множественные повреждения мозга.

В декабре 2018 года сообщалось, что Шумахер больше не прикован к постели и не нуждается в аппарате искусственной вентиляции легких.

В феврале 2019 года стало известно, что гонщик и его семья покинули виллу в Женеве и отправились на Мальорку. Там они провели зимние каникулы, Рождество, Новый год и день рождения Шумахера (3 января ему исполнилось 50 лет).

