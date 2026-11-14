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14 ноября, 18:46

Город

В Москве спасли котенка, застрявшего на эстакаде на высоте 10 метров

Фото: MAX/"Спасатели СпасРезерв"

Котенка, застрявшего на парапете эстакады на высоте 10 метров, спасли в Москве. В настоящее время он находится в ветклинике Серпухова, сообщил общественный поисково-спасательный отряд "СпасРезерв" в МАХ.

Уточняется, что рабочие заметили ушки котенка, который был заблокирован с внешней стороны Северо-Восточной хорды на парапете, и вызвали спасателей.

"Спасатели и рабочие растянули внизу тент. Два спасателя, используя альпснаряжение, вышли на парапет и отрезали коту пути к бегству. Третий спасатель забрал малыша из опасного места сачком", – указано в сообщении.

Животному примерно 2–3 месяца. Рабочие, которые его нашли, являются вахтовиками. В выходные они направятся домой в Белгород и заберут котенка с собой.

Ранее работники московского регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами "Экотехпром" обнаружили живую черепаху среди пластика, отправленного на сортировку. Рептилия оказалась в непрозрачном пакете, который выбросили в один из желтых контейнеров для пластикового вторсырья. В итоге черепаху забрала одна из постоянных посетительниц экоцентра.

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