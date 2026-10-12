В Москве спасли черепаху из партии вторсырья

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Работники московского регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами "Экотехпром" обнаружили живую черепаху среди пластика, отправленного на сортировку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

Рептилия оказалась в непрозрачном пакете, который выбросили в один из желтых контейнеров для пластикового вторсырья. Находку сделала сотрудница сортировочного участка. Разбирая очередную партию отходов, она заметила плотно завязанный пакет и предположила, что внутри находятся пищевые контейнеры или пластиковые крышки. Однако вместо обычного мусора там оказалась черепаха.

После обнаружения животного сотрудница рассказала о случившемся коллегам. Вместе они стали искать для рептилии новый дом. В итоге черепаху забрала одна из постоянных посетительниц экоцентра "Экотехпрома", расположенного на улице Подольских Курсантов.

"Теперь черепаха живет дома у чуткой и отзывчивой девушки. А мы радуемся, что вокруг нашего экоцентра образовалось сообщество ответственных и неравнодушных людей", – рассказали в компании.

Сотрудники регоператора сталкиваются с подобными случаями не только во время работы. Прошлым летом начальник казначейства компании обнаружила возле своего дома на контейнерной площадке коробку с африканскими сухопутными улитками ахатинами. К ней прилагалась записка с просьбой забрать животных.

Чтобы теплолюбивые моллюски не погибли, женщина принесла их на работу. Сейчас улитки живут в специальном террариуме в офисе "Экотехпрома". Взрослые ахатины могут достигать 30 сантиметров в длину и весить до 500 граммов.

Ранее общественный поисково-спасательный отряд "СпасРезерв" сообщил о спасении в Москве селезня, который не мог взлететь из-за запутавшейся в крыле ветки и рыболовной снасти. Спасатели добрались до обессиленной птицы на лодке, выловили ее сачком и доставили на берег.

При осмотре выяснилось, что крыло зажало между прутиками сломанной ветки, а рыболовный крючок застрял в губе, леска при этом обмоталась вокруг шеи. Специалисты извлекли крючок, перерезали леску и освободили крыло, после чего селезень сразу улетел. Очевидцы поблагодарили спасателей за помощь птице.

