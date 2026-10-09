09 октября, 16:06Общество
В Москве спасатели освободили селезня, который застрял на середине пруда
Фото: телеграм-канал "Москва с огоньком"
Спасатели помогли селезню, который не мог взлететь из-за запутавшейся в крыле ветки и рыболовной снасти. Об этом сообщили в канале общественного поисково-спасательного отряда "СпасРезерв" в MAX.
Спасателям поступило сообщение, что селезень трепыхается посередине пруда и не может подняться в воздух, будто привязан к палке.
Специалисты добрались до обессиленной птицы на лодке. Селезень держался на воде, но взлететь ему мешала палка, торчащая из-под крыла. Птицу выловили сачком и доставили на берег.
При осмотре выяснилось, что у селезня сразу две проблемы. Крыло птицы зажало между тонких прутиков обломанной ветки, из-за чего она не могла им пошевелить. Кроме того, в губе торчал рыболовный крючок, а леска от снасти намоталась вокруг шеи, и за нее зацепилась та самая ветка.
Спасатели аккуратно вынули крючок из губы птицы, разрезали леску и освободили крыло от ветки. Как только селезня освободили от всех снастей, он ожил и сразу улетел. Позже заявители передали спасателям слова благодарности за спасение птицы.
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