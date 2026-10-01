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01 октября, 15:25

Общество

Московские ветеринары помогли собаке, съевшей палас

Фото: МАХ/"Моя ветклиника"

Специалисты ветеринарной клиники "Коптево" провели эндоскопическую операцию 11-летней джек-рассел-терьеру по кличке Невада, которая проглотила нити от паласа. Об этом сообщила пресс-служба ГБУ "Мосветобъединение" в мессенджере MAX.

Хозяин заметил, как питомец глотает нити, после чего у животного началась многократная рвота и оно отказалось от корма. В ближайшей ветклинике провели УЗИ, которое показало инородное тело в желудке, двенадцатиперстной и тощей кишке. Собаку экстренно направили на эзофагогастродуоденоскопию (ЭГДС).

Хирург-эндоскопист Илья Милеев и анестезиолог Юлия Данилова успешно удалили все нити. После этого Невада вернулась домой, а хозяева получили советы по уходу и восстановлению после вмешательства.

Это не первый подобный случай с джек-рассел-терьером. Ранее столичные ветеринары спасли пса этой породы, который съел мяч. При этом, как указали хозяева, предмет пропал за три месяца до того, как животное почувствовало себя плохо.

После операции ветеринары пояснили, что иногда посторонние предметы в желудке долгое время не доставляют дискомфорта. Характерные признаки появляются при перемещении инородного тела.

Москвичи могут проконсультироваться с ветеринаром по видеосвязи

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