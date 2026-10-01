Захарова заявила, что Канье Уэст не должен выступать в РФ из-за прославления Гитлера

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Выступление американского рэпера Канье Уэста в России недопустимо из-за его прославления Адольфа Гитлера. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в интервью ИС "Вести".

По словам дипломата, музыкант на протяжении нескольких лет систематически продвигал нацистскую символику и занимался даже не реабилитацией, а прославлением непосредственно лидера нацистской Германии. В частности, рэпер исполнял песни про Гитлера и продавал футболки с нацистскими символами.

"Это был абсолютно четкий – не какой-то разовый, а четкий посыл", – подчеркнула представитель МИД.

В связи с этим, продолжила Захарова, организация шоу Уэста недопустима не только в Санкт-Петербурге или Москве, но и в любом другом регионе России.

Концерты Уэста в Петербурге должны были пройти 10 и 11 октября, однако выступления музыканта были отменены. По версии журналистов, это произошло из-за того, что мероприятия не согласовали с властями города, а также против концертов выступали силовики.

В МИД РФ отмечали, что накануне Дня Победы рэпер выпустил клип, в котором звучит восхваление Гитлера, а в конце вмонтирована аудиозапись выступления нацистского лидера.

