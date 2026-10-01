Во Франции созовут антикризисный штаб из-за протестов старшеклассников

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Премьер-министр Франции Себастьян Лекорню созывает межведомственный антикризисный штаб на фоне массовых протестов старшеклассников. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

Ожидается, что в работе штаба примут участие глава МВД Лоран Нуньес, министр юстиции Жеральд Дарманен и министр высшего образования Филипп Батист.

По данным телеканала, в Париже заблокированы по меньшей мере 27 школ. Старшеклассники протестуют против перегруженного расписания, нехватки учителей и других проблем в сфере образования.

Власти сообщили о задержании 625 человек, более 200 пострадали. Кроме того, на портале actu.fr заявили, что в Нанте во время демонстрации загорелся один из лицеев.

Ранее сообщалось, что в результате протестов были зафиксированы повреждения в 15 школах парижского региона Иль-де-Франс. По предварительным подсчетам, ущерб от действий подростков составил порядка 200 тысяч евро. Кроме того, акции проводились в Ницце, Лионе, Гренобле и Лилле.