Более 3,1 млрд руб направят на восстановление приграничных регионов в 2027 году

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Более 3,1 миллиарда рублей из федерального бюджета в 2027 году будет направлено на восстановление и развитие территорий Курской, Брянской и Белгородской областей, которые пострадали от украинских атак. Это следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета на 2027–2029 годы.

Кроме того, отдельной строкой заложены субсидии этим трем регионам на софинансирование расходных обязательств, связанных с докапитализацией региональных фондов развития промышленности. 637,7 миллиона рублей в виде грантов получат предприниматели в промышленной сфере.

Правительство России внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2027–2029 годы 30 сентября. Согласно документу, расходы в следующем году составят 48,8 триллиона рублей при доходах 43,3 триллиона.

В частности, средства пойдут на помощь участникам СВО и семьям с детьми, образование и здравоохранение, финансирование безопасности и обороны.

