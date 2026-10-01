Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 октября, 14:17

Экономика

Более 3,1 млрд руб направят на восстановление приграничных регионов в 2027 году

Фото: depositphotos/Keola

Более 3,1 миллиарда рублей из федерального бюджета в 2027 году будет направлено на восстановление и развитие территорий Курской, Брянской и Белгородской областей, которые пострадали от украинских атак. Это следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета на 2027–2029 годы.

Кроме того, отдельной строкой заложены субсидии этим трем регионам на софинансирование расходных обязательств, связанных с докапитализацией региональных фондов развития промышленности. 637,7 миллиона рублей в виде грантов получат предприниматели в промышленной сфере.

Правительство России внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2027–2029 годы 30 сентября. Согласно документу, расходы в следующем году составят 48,8 триллиона рублей при доходах 43,3 триллиона.

В частности, средства пойдут на помощь участникам СВО и семьям с детьми, образование и здравоохранение, финансирование безопасности и обороны.

Читайте также


экономикарегионы

Россияне массово подхватили "фантомные болезни"

Молодежь жалуется на температуру до 37,5 градуса, боли, спазмы в желудке и дерматит

"Фантомная болезнь" может возникать на фоне длительного напряжения, недосыпа и неопределенности

Читать
закрыть

Как волонтеры ищут пропавших россиян?

Всего в отряде "ЛизаАлерт" состоят более 40 тысяч добровольцев разных профессий

За 16 лет работы они нашли живыми около 200 тысяч человек по всей стране

Читать
закрыть

Главные проблемы рынка труда в России

Россияне рассылают десятки резюме на одну и ту же вакансию, пытаясь обойти ИИ-фильтры компаний

Кандидаты создают несколько версий анкеты, меняя название должности, формулировки и ключевые слова

Читать
закрыть

Пилоты самолета Flydubai устроили поножовщину прямо в воздухе

Сначала экипаж отправил сигнал бедствия (код 7700), а затем код 7500, который означает захват судна

Читать
закрыть

Подростки-руферы терроризируют московские ЖК

Ради хайпа они выдергивают двери подъездов и срезают болгаркой металлические ограждения

Читать
закрыть

Что важно знать о начале отопительного сезона в Москве в 2026 году?

Отопительный сезон начнется в Москве 1 октября,
подача тепла в столице займет несколько дней

Во время отопительного сезона температуре нужно держаться не ниже установленных норм

Читать
закрыть

Российских школьников заставляют дать доступ своим к соцсетям

Мера необходима для мониторинга и выявления угроз

Читать
закрыть

Сколько будет стоить красная икра к Новому году?

Сегодня цены на красную икру "еще приемлемые", поэтому лучше купить продукт сейчас

Эксперты уверены: скоро стоимость икры может составить 29–30 тысяч за килограмм

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика