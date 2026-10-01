Диетолог Соломатина: вегетарианство угрожает женщинам репродуктивного возраста

Фото: depositphotos/serezniy

Вегетарианство повышает риск развития хронической усталости и может подрывать здоровье женщин репродуктивного возраста. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

Всемирный день вегетарианства отмечается 1 октября. По мнению эксперта, такой стиль питания не лучший вариант для здорового образа жизни.





Елена Соломатина врач-диетолог, кандидат медицинских наук Организму для бесперебойной работы необходимо получать целый комплекс важных элементов. Фактически все они содержатся в продуктах животного происхождения. В растительной пище такие вещества очень сильно "разбросаны": чего-то достаточно в одном продукте, что-то есть в другом, третьем. Поэтому важно постоянно грамотно составлять рацион, не допуская дефицитов, а это сложно.

К тому же из растительной пищи многие ценные элементы усваиваются намного хуже. К ним относятся, например, селен, цинк, а также витамин D, которым в большей степени богаты морская рыба и яйца.

"Белок в продуктах животного происхождения обладает лучшей биодоступностью. В таком элементе человек нуждается постоянно, потому что это главный строительный материал организма, из которого состоят мышцы, кожа, волосы, ферменты, сосуды, суставы, иммунная система и так далее", – подчеркнула Соломатина.

Поэтому вегетарианство категорически нельзя практиковать несовершеннолетним, ведь их растущий организм регулярно испытывает повышенную потребность в белках. В противном случае дети начнут часто болеть и не смогут нормально развиваться, предупредила врач.





Елена Соломатина врач-диетолог, кандидат медицинских наук Также исключение из рациона продуктов животного происхождения может быть особенно опасно для пожилых, потому что с возрастом потребность в белке увеличивается. Если его недостаточно, это повышает риск переломов и развития саркопении – потери мышечной массы.

Также вегетарианство может подрывать здоровье женщин репродуктивного возраста. Они чаще остальных испытывают недостаток железа, которое лучше всего усваивается из мяса.

"Дефицит микроэлемента приводит к анемии. При тяжелом течении может быть выкидыш или патологии у плода – прежде всего, связанные с мозгом. Это связано с тем, что при анемии начинается гипоксия, которая влияет на этот орган, а ребенок дышит благодаря маме", – предупредила диетолог.

Кроме того, в растительной пище совсем нет витамина В12. Если элемента в организме не хватает, страдает, прежде всего, мозг: умственная работа дается сложно, развивается хроническая усталость, ощущается постоянная слабость, появляется головокружение. К тому же может возникнуть одышка и учащенное сердцебиение, предупредила Соломатина.

Ранее заведующая дневным стационаром ФИЦ питания и биотехнологии, врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог и специалист по нутритивной поддержке Татьяна Залетова рассказала, что в перекусах школьника обязательно должны быть продукты, богатые белком. Он даст сытость и поддержит стабильную работу мозга. Это могут быть отварные яйца, сыр, творожные сырки без сахара и глазури либо кусочки запеченного мяса или курицы.

