Песков рассказал, что Дмитриев докладывает Путину о контактах с США

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Спецпредставитель главы государства по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев информирует Владимира Путина о своих контактах с представителями США, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Представитель Кремля также отметил, что Дмитриев продолжает обсуждать с американской стороной экономическую проблематику. По словам Пескова, реализация совместных проектов в различных областях, включая крупные, была бы выгодна и России, и США.

Дмитриев провел встречу с чиновниками США 28 сентября. По данным СМИ, переговоры были посвящены вопросам урегулирования конфликта на Украине. Один из американских чиновников назвал диалог конструктивным. Помимо этого, участники встречи обсуждали российско-американское экономическое сотрудничество в энергетике.

До этого глава РФПИ провел переговоры в Нью-Йорке со спецпосланником США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. В частности, они также обсуждали украинский вопрос и возможное сотрудничество между Россией и США.

