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24 сентября, 16:54

Политика

Рябков заявил, что продолжение Россией СВО не мешает урегулированию конфликта

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Продолжение Россией СВО не мешает поиску достижения устойчивого урегулирования по Украине. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, передает ТАСС.

По словам дипломата, целью России является долгосрочное устойчивое урегулирование, которое обеспечит решение тех задач и достижение тех целей, которые были сформированы Владимиром Путиным в момент начала спецоперации и впоследствии конкретизированы в базовом выступлении в 2024 году.

Рябков отметил, что ситуация на земле продолжает складываться не в пользу противника. Говоря о возможных нарушениях Украиной Конвенции по запрещению биологического и токсинного оружия, он сказал, что Москва так и не получила официальных ответов ни от Киева, ни от Вашингтона по вопросам биолабораторий.

Дипломат указал, что российское дипведомство, профильные ведомства и парламентская комиссия по расследованию этой деятельности накопили огромный объем материала, который остается в основе серьезных претензий к оппонентам. Однако содержательных комментариев от США пока не последовало.

"Они вообще не дают себе труда серьезно этим заниматься, но это только изобличает, что оспаривать факты и конкретику, которая у нас есть, нет никакой возможности", – добавил замглавы МИД и подчеркнул, что тема останется актуальной.

Ранее американский президент Дональд Трамп во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским выразил надежду, что конфликт удастся разрешить до зимы. Он сказал, что обсуждает условия мирного соглашения Москвы и Киева с Путиным. Трамп уверен, что российский и украинский президенты планируют "заключить сделку", однако не стал говорить, в чем она заключается.

Путин заявил, что шанс на урегулирование украинского конфликта есть

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