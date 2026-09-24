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24 сентября, 22:31

Общество

Россельхознадзор не выявил связи между вакциной "Мультифел" и гибелью кошек

Фото: 123RF.com/vadimgozhda

Россельхознадзор не установил причинно-следственную связь между применением вакцины для кошек "Мультифел" и гибелью животных, сообщили в пресс-службе ведомства.

В Россельхознадзоре отметили, что получали обращения о нежелательной реакции после применения "Мультифела". Однако по результатам расследования связь между использованием лекарства и возникновением неблагоприятной реакции не подтвердилась.

Обращение о смерти кошки поступило в середине сентября. В нем указывалось, что животное погибло после иммунизации препаратом, который защищает от панлейкопении, инфекционного ринотрахеита и калицивирусной инфекции. Информацию направили производителю ООО "Ветбиохим".

В августе из разных регионов России также начали поступать жалобы на вакцину "Мультикан-8". У привитых животных отмечались рвота, судороги и жар, позднее сообщалось и о летальных исходах.

Производитель "Ветбиохим" 18 августа отозвал серию № 20. Россельхознадзор сперва приостановил ее оборот, а затем распорядился уничтожить партию. Позже в образцах обнаружили живой вирус болезни Ауески, что напрямую связало прививку со смертями животных.

На данный момент компания приостановила продажу еще нескольких партий: № 20 и 21 "Мультикана-8", а также № 11 и 12 "Мультикана-6".

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