Московские ветеринары не получали жалоб на вакцину для собак

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Московским ветеринарам не поступали жалобы на вакцину "Мультикан-8" серии 20, от которой якобы погибли собаки. Об этом сообщила пресс-служба ГБУ "Мосветобъединение".

"В наших клиниках не было обращений владельцев животных по поводу негативных реакций на данный ветеринарный препарат", – говорится в сообщении.

О трагедии ранее сообщали жители Ярославской области в соцсетях. По их словам, после плановой вакцинации страдали и щенки, и взрослые собаки. Хозяева отметили, что у их питомцев повышалась температура, была рвота и судороги. По данным местных СМИ, несколько щенков скончались в Ярославле и Рыбинске.

В ГБУ Ярославской области "Центр ветеринарии" заявили, что вакцина "Мультикан-8" закупалась постоянно и проблем с ней не возникало. В настоящее время ее использование приостановили, а информацию отправили в Россельхознадзор.

Пресс-служба компании "Ветбиохим", которая производит препарат, выразила соболезнования владельцам погибших животных, заявив, что пока нет оснований полагать, что причиной стала вакцина.

"Причины произошедшего устанавливаются. Сам факт вакцинации не является достаточным основанием для установления связи между применением вакцины и случаями гибели", – пояснили в компании.

В "Ветбиохиме" добавили, что препарат применяется и в других российских регионах. Там таких осложнений не выявляли.

Ранее биотехнологическая компания, которая функционирует на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва", зарегистрировала пять новых вакцин для животных. В настоящее время в центре разработок организовано 12 научно-исследовательских работ по вакцинам нового поколения для промышленного животноводства.

