Трое пострадавших госпитализированы после атаки БПЛА на Домодедово

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Три человека из семи пострадавших после ночной атаки беспилотников на городской округ Домодедово были доставлены в больницы. Об этом сообщила глава округа Евгения Хрусталева.

В результате атаки погиб мужчина 1955 года рождения. Его обнаружили спасатели под обрушившимися конструкциями частного дома в деревне Ляхово. Семье погибшего, по словам Хрусталевой, будет оказана необходимая помощь.

Повреждение воздушной линии электропередачи привело к перебоям с электричеством. Сейчас подача электроэнергии восстановлена в большинстве СНТ рядом с Ляховым, Дебреченым, Бехтеевым и в селе Красный Путь. В Лобанове восстановительные работы продолжаются.

Последствия атаки предварительно выявлены по 33 адресам. Повреждения получили преимущественно частные дома, также пострадали три многоквартирных здания и автомобили. В зданиях выбиты окна, повреждены крыши и фасады. Специалисты проводят обследование каждого объекта, чтобы оценить ущерб и определить необходимую жителям помощь.

В ночь на 6 октября Московский регион пережил массированный налет беспилотников. С вечера 5 октября до 05:00 6-го числа в сторону столицы летели 650 дронов. Большинство из них ПВО сбила ещё на дальних подступах, а 134 аппарата уничтожили непосредственно на подлете к городу.

На данный момент известно о двух погибших жителях Подмосковья. Пострадавшие и нуждающиеся в помощи могут обратиться на горячую линию по номеру +7 (916) 240-31-28.