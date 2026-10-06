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06 октября, 07:21

Происшествия

Один человек погиб и шесть пострадали при атаке БПЛА в Подмосковье

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Один мирный житель погиб и еще шестеро получили различные травмы в результате ночной атаки беспилотников над территорией Московской области. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев.

По его словам, силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы уничтожили и подавили 185 беспилотников в 16 муниципалитетах.

В Истре были повреждены десять частных домов в Сафонтьеве, Торлопове, Горках и Ядромине, а также хозпостройки и два автомобиля. В деревне Покровское Волоколамского округа повреждены фасад и остекление дома. В Домодедово, в селе Лобаново, произошло возгорание частного дома. Еще один дом разрушен в Барыбине, там работают спасатели.

В Покровском мужчина с осколочными ранениями доставлен в больницу. В Истре госпитализированы двое жителей Ядромина и Горока, одному из них предстоит операция. В деревне Ляхово Домодедовского округа помощь врачей потребовалась трем людям, после осмотра они отказались от госпитализации.

В поселке Радумля Солнечногорского округа погиб 20-летний мужчина. Воробьев выразил соболезнования родным и близким погибшего.

На всех местах ЧП работают экстренные службы, продолжаются работы по устранению последствий.

С вечера 5 октября силы ПВО уничтожили 105 вражеских беспилотников на подлете к Москве. Всего в период с 20:30 5 октября до 05:00 6 октября в сторону Московского региона летели 650 дронов противника. Большая часть из них была уничтожена средствами ПВО на дальних рубежах.

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