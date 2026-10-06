Аэропорт Шереметьево возобновил прием самолетов

Фото: Агентство ''Москва''/Василий Кузьмиченок

Ограничения на полеты отменены в столичном аэропорту Шереметьево, сообщила пресс-служба Росавиации.

В ведомстве отметили, что данные меры были призваны обеспечить безопасность полетов. В настоящий момент аэропорт возвращается к штатному режиму работы.

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводились в Шереметьево в ночь на 6 октября на фоне угрозы БПЛА в столичном регионе. Меры безопасности также затронули аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский – ближе к утру эти авиагавани также отменили ограничения.

С вечера 5 октября на подлете к Москве было уничтожено 105 вражеских беспилотников. При этом всего в сторону Московского региона летели 650 дронов. Большая часть из них была уничтожена силами ПВО на дальних рубежах.