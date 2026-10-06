Ограничения на полеты отменены во всех столичных аэропортах

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Ограничения на прием и выпуск воздушных судов отменены в аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

В данный момент все указанные авиагавани восстанавливают график полетов и возвращаются к штатному режиму работы.

Временные ограничения объявили в аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский в ночь на 6 октября на фоне угрозы БПЛА.

С вечера 5 октября на подлете к Москве было уничтожено 105 вражеских беспилотников. Всего в сторону Московского региона летели 650 дронов. Большая часть из них была уничтожена силами ПВО на дальних рубежах.