Водитель бензовоза получил ранения в результате атаки БПЛА в Ростовской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Водитель бензовоза получил множественные ожоги в результате атаки беспилотника в Красносулинском районе Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в мессенджере MAX.

Инцидент произошел в Киселевском сельском поселении. Пострадавший после случившегося был доставлен в реанимацию горбольницы Новошахтинска в тяжелом состоянии. Медики оказывают ему всю необходимую помощь.

Губернатор выразил сочувствие и поддержку пострадавшему, а также пожелал скорейшего выздоровления. Он поручил при необходимости доставить мужчину в областной ожоговый центр.

Также Слюсарь сообщил, что при отражении воздушной атаки на Ростовскую область уничтожены пять беспилотников в трех районах – Мясниковском, Неклиновском и Красносулинском. При этом, по его словам, силы противовоздушной обороны продолжают отражать атаку, в регионе сохраняется беспилотная опасность.

Ранее женщина пострадала в результате обстрела Вооруженных сил Украины поселка Белая Березка Трубчевского района Брянской области. По словам главы региона Егора Ковальчука, местная жительница находилась в момент атаки в квартире. После случившегося она была госпитализирована.

