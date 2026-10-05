05 октября, 07:10Происшествия
Водитель бензовоза получил ранения в результате атаки БПЛА в Ростовской области
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Водитель бензовоза получил множественные ожоги в результате атаки беспилотника в Красносулинском районе Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в мессенджере MAX.
Инцидент произошел в Киселевском сельском поселении. Пострадавший после случившегося был доставлен в реанимацию горбольницы Новошахтинска в тяжелом состоянии. Медики оказывают ему всю необходимую помощь.
Губернатор выразил сочувствие и поддержку пострадавшему, а также пожелал скорейшего выздоровления. Он поручил при необходимости доставить мужчину в областной ожоговый центр.
Также Слюсарь сообщил, что при отражении воздушной атаки на Ростовскую область уничтожены пять беспилотников в трех районах – Мясниковском, Неклиновском и Красносулинском. При этом, по его словам, силы противовоздушной обороны продолжают отражать атаку, в регионе сохраняется беспилотная опасность.
Ранее женщина пострадала в результате обстрела Вооруженных сил Украины поселка Белая Березка Трубчевского района Брянской области. По словам главы региона Егора Ковальчука, местная жительница находилась в момент атаки в квартире. После случившегося она была госпитализирована.