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Около 150 пассажиров, прибывших из Казани в Новокузнецк, не смогли получить свой багаж после прилета. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

По данным ведомства, в Новокузнецк не прибыло 138 мест багажа. Доставить вещи туристов в место прибытия планируют 22 ноября.

"Ситуация на контроле", – сказали в прокуратуре.

От пассажиров в аэропорту получены заявления. Горожане уже уехали, добавили в ведомстве.

Туристы прилетели на открытие горнолыжного сезона на курорте Шерегеш, которое состоялось 21 ноября. По сообщениям СМИ, пассажиры добирались рейсом авиакомпании Nordwind Airlines ("Северный ветер"), а багаж, предположительно, не загрузили в аэропорту вылета.

Перевозчик объяснил в своем телеграм-канале, что часть багажа пассажиров рейса N4-753 не попала на борт, так как самолет превысил предельную коммерческую загрузку. К досылу багажа подключены и авиакомпания, и аэропорт "Казань". Обе стороны, как подчеркнули в Nordwind, принимают все необходимые меры, чтобы сделать это оперативно.

Ранее в аэропорту Хартсфилд-Джексон в Атланте пассажиры American Airlines получили чемоданы, залитые липкой жидкостью, которая по консистенции напоминала экскременты. Инцидент произошел на рейсе из Майами. Вещи пассажирам выдали только через два часа после прилета. При этом несколько сумок оказались перепачканы.

В American Airlines объяснили, что во время полета из багажа одного из пассажиров произошла протечка, затронувшая несколько находящихся рядом сумок. Источником загрязнения стало арахисовое масло. Выяснилось, что банка с содержимым лопнула при погрузке. Очищать чемоданы пассажирам пришлось самостоятельно.

