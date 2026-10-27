В Шереметьево пресекли попытку незаконного провоза брендовых вещей на 22 млн рублей

Фото: MAX/"ФТС России"

Сотрудники таможни в аэропорту Шереметьево пресекли попытку незаконного провоза брендовых вещей на 22 миллиона рублей. Сделать это попыталась россиянка, прибывшая рейсом из Стамбула, сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы в MAX.

По данным ведомства, 28-летнюю девушку остановили для выборочного контроля при прохождении "зеленого" коридора. В ее багаже обнаружили 36 изделий: три сумки Hermes и Chanel, 31 предмет одежды марок Chanel, Brunello Cucinelli, Yves Saint Laurent, Miu Miu и Schiaparelli, а также две пары туфель Chanel.

Как объяснила пассажирка, товары – ее личные вещи, которые она получила в подарок. Экспертиза подтвердила оригинальность изделий. Сумма неуплаченных таможенных платежей составила более 6 миллионов рублей.

В пресс-службе отметили, что в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 194 УК РФ ("Уклонение от уплаты таможенных платежей"), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет или штрафа в размере до 500 тысяч рублей.

Ранее сотрудники таможни в аэропорту Шереметьево нашли у 25-летней пассажирки незадекларированные коллекционные монеты стоимостью более 1,5 млн рублей. Россиянка прибыла в Москву из Стамбула и была остановлена в "зеленом" коридоре. Рентген-машина показала 87 монет в подарочных упаковках, которые находились в ее багаже.

Девушка заявила, что везет монеты для личного использования, а их стоимость ей неизвестна. В ходе экспертизы выяснилось, что они сделаны из серебра 999-й пробы, цинка, меди и никеля. Пассажирке грозит штраф в размере до двукратной стоимости товаров и их возможная конфискация.