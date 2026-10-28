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Политика

Глава Президентского совета Ливии выступил за военное сотрудничество с Россией

Фото: MAX/"Кремль. Новости"

Ливия рассчитывает расширить сотрудничество с Россией в вопросах обороны и безопасности, а также привлечь Москву к процессу национального примирения. Об этом заявил председатель Президентского совета Ливии Мухаммед аль-Менфи на встрече с Владимиром Путиным.

Ливийский представитель подчеркнул, что взаимодействие с российской стороной в военной сфере может помочь укрепить государственные структуры страны. По его словам, Триполи заинтересован не только в обсуждении этих вопросов, но и в переходе к практическим действиям.

"Мы также считаем важным развитие сотрудничества в военной сфере и сфере безопасности, что позволит нам усилить и объединить наши государственные институты", – сказал аль-Менфи.

Он также отметил, что Россия способна внести существенный вклад в достижение согласия между ливийскими политическими силами. В стране по-прежнему существуют два правительства, которые не признают друг друга.

Политический кризис обострился после событий марта 2011 года, когда страны НАТО начали наносить удары по Ливии в поддержку вооруженных повстанцев.

Встреча Владимира Путина с Мухаммедом аль-Менфи прошла в рамках саммита "Россия – Африка". Помимо переговоров с представителем Ливии, российский президент провел встречи с президентом Мозамбика Даниэлем Шапу и президентом Экваториальной Гвинеи Теодоро Обиангом Нгемой Мбасого.

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