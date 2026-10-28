28 октября, 04:09Происшествия
Два человека погибли из-за разгерметизации газового баллона в Якутии
Фото: Москва 24/Игорь Иванко
В результате пожара в токарном цехе артели "Прогресс" погибли двое мужчин, еще один получил травмы. Об этом 28 октября сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия).
По предварительным данным, причиной возгорания стала разгерметизация газового баллона. После этого в помещении начался пожар.
Погибшим мужчинам было 53 и 46 лет. Пострадавшему мужчине 44 года.
На месте происшествия работают следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
Ранее сообщалось, что один человек пострадал в результате пожара в здании Театра на Юго-Западе в Москве. Возгорание произошло на площади более 20 квадратных метров.