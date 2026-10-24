Двое пожарных пострадали при разборе завалов в горевшей усадьбе "Узкое"

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Двое пожарных серьезно пострадали при тушении пожара в усадьбе "Узкое" на юго-западе столицы, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник.

По его словам, на спасателей рухнули конструкции – это произошло в момент, когда их разбирали.

Возгорание произошло в реконструируемом административном здании на юго-западе столицы, добавили в пресс-службе столичного главка МЧС России. Представитель экстренных служб уточнил, что очаг удалось локализовать на площади 800 квадратных метров.

Установление обстоятельств и причин случившегося контролируют Черемушкинская межрайонная прокуратура и Межрайонная природоохранная прокуратура Москвы. Здание, где произошел пожар, расположено в границах особо охраняемой зеленой территории "Природно-исторический парк "Битцевский лес".

По предварительным данным надзорного ведомства, работы в здании вели частные подрядные и субподрядные организации.

Ранее на юго-западе Москвы при пожаре спасли двух человек. Пожар произошел на улице Академика Варги – в квартире жилого дома загорелись вещи и мебель. Огонь оперативно ликвидировали. Информация о пострадавших не поступала.

