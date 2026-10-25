Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 октября, 21:42

Происшествия

Один человек пострадал при пожаре в здании Театра на Юго-Западе в Москве

Фото: телеграм-канал SHOT

Один человек пострадал в результате пожара в здании Театра на Юго-Западе в Москве. Об этом РИА Новости сообщили в оперативных службах столицы.

Возгорание произошло на площади более 20 квадратных метров. В Главном управлении МЧС России по Москве добавили, что его полностью ликвидировали. Из здания эвакуировали 55 человек.

Пожар в здании Театра на Юго-Западе в Москве на проспекте Вернадского, дом 125 произошел ранее. Там загорелась пристройка к административному зданию. Возгоранию был присвоен повышенный ранг сложности.

Также огнеборцы ликвидировали крупное возгорание, которое произошло в многоквартирном жилом доме в Южно-Сахалинске. Пожар вспыхнул в пятиэтажном доме на Тихоокеанской улице. Спасателям удалось своевременно эвакуировать 150 жильцов.

Площадь возгорания составляла 1 441 квадратный метр. Из-за пожара произошло частичное обрушение кровли. К тушению огня привлекались 33 сотрудника и 11 единиц техники МЧС. Спустя некоторое время им удалось локализовать пожар, а еще позже – полностью потушить его.

Площадь пожара в санатории "Узкое" в Москве выросла до 800 "квадратов"

Читайте также


происшествиягород

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика