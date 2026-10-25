25 октября, 21:42Происшествия
Один человек пострадал при пожаре в здании Театра на Юго-Западе в Москве
Фото: телеграм-канал SHOT
Один человек пострадал в результате пожара в здании Театра на Юго-Западе в Москве. Об этом РИА Новости сообщили в оперативных службах столицы.
Возгорание произошло на площади более 20 квадратных метров. В Главном управлении МЧС России по Москве добавили, что его полностью ликвидировали. Из здания эвакуировали 55 человек.
Пожар в здании Театра на Юго-Западе в Москве на проспекте Вернадского, дом 125 произошел ранее. Там загорелась пристройка к административному зданию. Возгоранию был присвоен повышенный ранг сложности.
Также огнеборцы ликвидировали крупное возгорание, которое произошло в многоквартирном жилом доме в Южно-Сахалинске. Пожар вспыхнул в пятиэтажном доме на Тихоокеанской улице. Спасателям удалось своевременно эвакуировать 150 жильцов.
Площадь возгорания составляла 1 441 квадратный метр. Из-за пожара произошло частичное обрушение кровли. К тушению огня привлекались 33 сотрудника и 11 единиц техники МЧС. Спустя некоторое время им удалось локализовать пожар, а еще позже – полностью потушить его.
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