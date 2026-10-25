В здании Театра на Юго-Западе в Москве возник пожар

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В здании Театра на Юго-Западе в Москве произошел пожар. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по столице.

Возгорание произошло в здании на проспекте Вернадского, дом 125. Загорелась пристройка к административному зданию. Площадь пожара пока неизвестна.

Оперативные службы уточнили в беседе с ТАСС, что возгоранию присвоили повышенный ранг сложности. Проводится эвакуация. Другие подробности произошедшего пока не раскрываются.

Ранее возгорание произошло в реконструируемом административном здании. По сообщениям СМИ, при тушении пострадали двое пожарных – на спасателей рухнули конструкции.

Предварительно, работы в здании вели частные подрядные и субподрядные организации. Само здание расположено в границах особо охраняемой зеленой территории "Природно-исторический парк "Битцевский лес". Позже пожар ликвидировали.