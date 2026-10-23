Пожарный погиб при тушении возгорания на производстве в Иванове

Фото: MAX/"МЧС Ивановской области"

Один пожарный погиб, еще четверо пострадали при обрушении во время тушения возгорания на производстве в Иванове. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

По данным ведомства, пламя охватило 4 800 квадратных метров. Тушение осложняют сложная планировка и конструктивные особенности здания.

Распространению пламени и дыма способствовали высокая пожарная нагрузка и полное отсутствие автоматических систем противопожарной защиты, добавили в МЧС.

Пожар произошел на улице Косякова, доме 37. На площади более 900 квадратных метров загорелось производственное здание по изготовлению матрасов. К ликвидации возгорания привлечены 59 человек и 14 единиц техники.