Пожар произошел в жилом доме в центре Москвы

Фото: телеграм-канал "Москва с огоньком"

Пожар произошел в жилом доме на Погодинской улице в центре Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления МЧС.

По данным ведомства, загорелись личные вещи и мебель в одной из квартир дома. Сейчас на месте работают пожарно-спасательные подразделения.

Подробности ЧП устанавливаются.

Ранее в результате пожара в квартире жилого дома на улице Уральской в столице погибла женщина. Тело обнаружили после ликвидации возгорания. Прокуратура держит на контроле установление всех обстоятельств случившегося.

До этого четырех человек, в том числе одного ребенка, спасли из пожара в центре Москвы. ЧП произошло на Новинском бульваре – в одной из квартир жилого дома загорелись личные вещи.