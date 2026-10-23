23 октября, 14:27Происшествия
Пожар произошел в жилом доме в центре Москвы
Фото: телеграм-канал "Москва с огоньком"
Пожар произошел в жилом доме на Погодинской улице в центре Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления МЧС.
По данным ведомства, загорелись личные вещи и мебель в одной из квартир дома. Сейчас на месте работают пожарно-спасательные подразделения.
Подробности ЧП устанавливаются.
Ранее в результате пожара в квартире жилого дома на улице Уральской в столице погибла женщина. Тело обнаружили после ликвидации возгорания. Прокуратура держит на контроле установление всех обстоятельств случившегося.
До этого четырех человек, в том числе одного ребенка, спасли из пожара в центре Москвы. ЧП произошло на Новинском бульваре – в одной из квартир жилого дома загорелись личные вещи.