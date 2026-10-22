Два человека пострадали из-за поджога жилого дома в Тольятти

Фото: MAX/"МЧС Самарской области"

В Тольятти два человека пострадали при пожаре в пятиэтажном жилом доме, который, по предварительным данным, загорелся в результате намеренного поджога. Еще шесть жителей спасли, а четверых эвакуировали, сообщает ГУ МЧС по Самарской области в МАХ.

Возгорание произошло в ночь на 22 октября на лестничной площадке первого этажа дома № 62 на Лесной улице. Горевшие вещи перекрыли пути выхода, помещение оказалось сильно задымлено.

Пожарные услышали крики о помощи, обнаружили людей и вывели их на улицу, надев на них спасательные маски. Пострадавших передали врачам. Женщина 36 лет отравилась продуктами горения, а мужчина 37 лет получил ожоги рук.

Огонь распространился на площади 10 квадратных метров. В тушении участвовали 18 человек и пять единиц техники. Предварительной причиной пожара назвали поджог. Специалисты проводят проверку и выясняют обстоятельства происшествия.

Ранее два человека пострадали при пожаре в квартире на проспекте Космонавтов в Санкт-Петербурге и были госпитализированы. Возгорание на площади 60 квадратных метров ликвидировали за полтора часа. На месте работали 15 спасателей и три единицы техники.