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22 октября, 12:18

Мэр Москвы

Собянин: в Москве ожидается рост производства лекарств и медизделий

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Дальнейший рост столичных производств лекарств и медицинских изделий запланирован на ближайшие три года. Об этом Сергей Собянин сообщил в мессенджере MAX.

"Одна из ключевых задач фармацевтической отрасли нашего города – лекарственная безопасность страны", – написал мэр.

По его словам, за первые восемь месяцев 2026 года выпуск лекарств и медматериалов в городе увеличился на 2,8%, а отгрузки – на 9,4% к аналогичному периоду прошлого года.

По итогам 2025 года выручка столичных фармпредприятий составила 171 миллиард рублей. К 2030 году она вырастет более чем в 1,7 раза – до 294 миллиардов рублей. Это в дальнейшем позволит городу занять первое место в России по этому показателю.

Отрасль поддерживают в том числе долгосрочными контрактами с заводами. В 2027 году по таким договорам будут поставлять иммунодепрессанты, а также лекарства для терапии диабета, болезней сердца и сосудов, а также других недугов.

Кроме того, планируется нарастить мощности по выпуску бионических протезов, рентгеновского оборудования, ультразвуковых систем, средств для оказания экстренной медицинской помощи. Такая продукция востребована как в столичных, так и в региональных больницах и поликлиниках, подчеркнул Собянин.

Москвичей льготных категорий продолжат обеспечивать современными и эффективными препаратами. В 2027–2029 годах на эти цели в бюджете предусмотрено порядка 190 миллиардов рублей, из них свыше 62 миллиардов рублей придется на 2027 год.

Ранее Собянин рассказал, что столица расширит возможности собственных ИИ-решений в работе медиков в рамках бюджета на 2027–2029 годы. В настоящее время действуют более 20 сервисов, а несколько новых решений проходят тестирование.

Мэр также подчеркнул, что Москва будет делиться цифровыми медицинскими разработками с другими регионами России.

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