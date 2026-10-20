20 октября, 17:15Мэр Москвы
Собянин рассказал, как социальные координаторы помогают пациентам стационаров
Фото: пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения города Москвы
Пять лет назад Москва стала первым регионом России, создавшим социальную службу в больницах. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в MAX.
По его словам, сервис позволяет пациентам получать комплексную поддержку по немедицинским вопросам и психологическую помощь во время пребывания в стационаре.
Для этого не нужно писать заявления – достаточно обратиться к лечащему врачу или к одному из 150 социальных координаторов, которые работают по единому стандарту во взрослых и детских больницах города.
Мэр отметил, что особое внимание специалисты уделяют пожилым и одиноким пациентам, маломобильным горожанам и тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации.
С момента запуска проекта координаторы и психологи решили свыше 530 тысяч немедицинских вопросов: они связываются с родственниками, помогают при выписке и проводят психологические консультации.
Опыт Москвы уже переняли другие регионы. Аналогичные службы организованы в стационарах Хабаровского края, Липецкой и Тюменской областей, их работа адаптирована под местные условия и потребности населения.
Кроме того, в этом году в столице во второй раз проходит конференция "Работа социальной службы в медицинских организациях государственной системы здравоохранения". Мероприятие объединяет специалистов и руководителей региональных социальных служб для обмена опытом.
Ранее Собянин сообщил, что в Москве провели первую в России трансплантацию спинного мозга. Операция была выполнена в Институте скорой помощи имени Склифосовского. Она продлилась 12 часов.