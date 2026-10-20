Собянин рассказал, как социальные координаторы помогают пациентам стационаров

Фото: пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Пять лет назад Москва стала первым регионом России, создавшим социальную службу в больницах. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в MAX.

По его словам, сервис позволяет пациентам получать комплексную поддержку по немедицинским вопросам и психологическую помощь во время пребывания в стационаре.

Для этого не нужно писать заявления – достаточно обратиться к лечащему врачу или к одному из 150 социальных координаторов, которые работают по единому стандарту во взрослых и детских больницах города.

Мэр отметил, что особое внимание специалисты уделяют пожилым и одиноким пациентам, маломобильным горожанам и тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации.

С момента запуска проекта координаторы и психологи решили свыше 530 тысяч немедицинских вопросов: они связываются с родственниками, помогают при выписке и проводят психологические консультации.

Опыт Москвы уже переняли другие регионы. Аналогичные службы организованы в стационарах Хабаровского края, Липецкой и Тюменской областей, их работа адаптирована под местные условия и потребности населения.

Кроме того, в этом году в столице во второй раз проходит конференция "Работа социальной службы в медицинских организациях государственной системы здравоохранения". Мероприятие объединяет специалистов и руководителей региональных социальных служб для обмена опытом.

Ранее Собянин сообщил, что в Москве провели первую в России трансплантацию спинного мозга. Операция была выполнена в Институте скорой помощи имени Склифосовского. Она продлилась 12 часов.