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18 августа, 11:10

Технологии

Московские врачи впервые в России применили робота для замены сустава

Фото: МАХ/"Московская медицина"

Хирурги столичной больницы № 31 имени академика Г. М. Савельевой первыми в стране выполнили эндопротезирование тазобедренного сустава с использованием полностью автономной роботической системы. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

По ее словам, два пациента, которым провели такие операции, уже восстанавливаются и могут самостоятельно передвигаться. Ракова отметила, что робот-хирург не заменял врача, а выступал высокоточным помощником. Внедрение технологии открывает новый этап развития роботической хирургии в травматологии и ортопедии.

Для вмешательства использовалась автономная система CUVIS Hip нового поколения. Перед операцией специалисты выполнили компьютерную томографию, создали трехмерные модели суставов и подготовили индивидуальный план. Робот помог хирургу точно обработать костное ложе, удалить костные разрастания, а врачи контролировали каждый этап и принимали клинические решения.

Операции двум первым пациентам длились около 1,5 часа. Они проводились при поддержке специалиста из Южной Кореи. До конца года в столице планируется выполнить около тысячи операций по эндопротезированию крупных суставов с помощью различных роботов-хирургов, добавила Ракова.

Ранее сообщалось, что специалисты московских стационаров смогут самостоятельно анализировать свою работу с помощью цифровых витрин данных – постоянно обновляемой информации из единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС). Инструмент позволит изучать информацию о госпитализациях, операциях, диагностике, назначениях лекарств и других процессах.

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