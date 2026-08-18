РЖД рассмотрит запуск дополнительных беспилотных "Ласточек" на МЦК

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РЖД рассмотрит возможность увеличить число беспилотных поездов "Ласточка" на Московском центральном кольце (МЦК). Об этом сообщили РИА Новости в компании.

Сейчас на МЦК курсирует один такой состав с системой третьего уровня автоматизации (УА 3). Поезд перевозит пассажиров с августа 2024 года, однако машинист остается в кабине и контролирует работу системы, а также открывает и закрывает двери во время посадки и высадки.

В РЖД уточнили, что тиражирование технологии будет зависеть от инвестиционной программы компании. Вопрос о возможном увеличении числа таких поездов пока находится в проработке.

Следующим этапом станет четвертый уровень автоматизации (УА 4), при котором машиниста в кабине уже не будет. Российские специалисты НИИАС, дочерней структуры РЖД, сейчас тестируют соответствующие технологии.

Поезд с УА 4 сможет самостоятельно двигаться, тормозить и управлять дверями. За его работой машинист-оператор будет следить из диспетчерского центра и при необходимости подключаться к управлению в нештатных ситуациях.

Ранее на всех 29 станциях БКЛ московского метро установили RFID-метки. Они содержат информацию о точном месте остановки состава, считываются антенной на головном вагоне и помогают системе автоведения уточнять положение поезда. Технология позволит составу тормозить с точностью до 30 сантиметров и автоматически открывать двери.