На всех станциях БКЛ появились RFID-метки для беспилотных поездов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На всех 29 станциях Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро установили RFID-метки, которые станут одним из элементов системы управления будущими беспилотными поездами. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Метки содержат информацию о точном месте остановки состава. При подъезде к станции специальная антенна на головном вагоне считывает эти данные, после чего система автоведения уточняет положение поезда и управляет его движением.

Технология позволит составу плавно тормозить с точностью до 30 сантиметров, а также автоматически открывать и закрывать двери у платформы.

По словам Ликсутова, RFID-метки являются одной из ключевых частей системы безопасности беспилотного движения. Власти Москвы планируют к 2030 году запустить на БКЛ полностью беспилотное движение.

Ранее Сергей Собянин в фильме "Большая стройка. Из прошлого в будущее" рассказал, что Владимир Путин с первых дней уделял повышенное внимание возведению БКЛ. Он знал о проекте, интересовался его делами и контролировал строительство.

Мэр отметил, что никто в мире не реализовывал подобный проект и это самый сложный технический проект в современной России, возможно, и в советский период.