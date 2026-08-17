Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 августа, 10:11

Происшествия

Пожар произошел на 15-м и 16-м этажах дома на западе Москвы

Фото: MAX/"Агентство "Москва"

Возгорание произошло на балконах на 15-м и 16-м этажах жилого дома на Никулинской улице на западе Москвы. На месте работают пожарно-спасательные подразделения, сообщили в столичном ГУ МЧС России.

Жители самостоятельно покинули здание до прибытия огнеборцев. Также сообщается, что пожар удалось локализовать.

Ранее в строящемся многоэтажном доме на улице Шаронова в Омске произошел пожар площадью около тысячи квадратных метров. Огонь охватил первый этаж и перекинулся на вышестоящие, причиной стали сварочные работы, загорелся утеплитель пеноплекс.

В результате пострадали 11 строителей, восемь из них с ожогами 20–90% перевели в реанимацию, один 39-летний гражданин Таджикистана скончался. Возбуждено уголовное дело.

Пожар произошел в квартире на Никулинской улице в Москве

Читайте также


происшествияпожаргород

Почему ледники уходят со скоростью 40 метров в год?

Причина – глобальное потепление и связанные с ним климатические изменения

В отдельных бассейнах в ближайшие десятилетия изменится сезонное распределение воды

Читать
закрыть

Как нейросети уничтожают мозг школьников?

Школьники стремительно теряют способность к запоминанию и анализу информации

Читать
закрыть

Чем опасны назальные спреи для загара?

Сейчас препарат не зарегистрирован и не разрешен к применению

Читать
закрыть

Чем опасно появление осенних жигалок в Москве и области?

Осенние жигалки способны переносить серьезные заболевания

Читать
закрыть

Где в России чаще всего теряются дети и как их защитить?

Дети теряются в общественных местах (транспорт, торговые центры, кинотеатры, парки)

Читать
закрыть

Как проголосовать дистанционно?

Голосовать онлайн можно без предварительной регистрации на выборы

Система ДЭГ прошла все публичные тестирования, выдержала нагрузки и попытки взлома

Читать
закрыть

Ждать ли россиянам рекордных снегопадов предстоящей зимой?

Будущая зима станет "контрастной и богатой на погодные сюрпризы"

Не обойдет это стороной и столицу

Читать
закрыть

Стоит ли покупать "убитые" квартиры в центре Москвы?

Такой лот может быть выгоден при условии полного расчета проекта

Первое, что необходимо проверять до покупки, – дом в целом

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика