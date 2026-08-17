Пожар произошел на 15-м и 16-м этажах дома на западе Москвы

Фото: MAX/"Агентство "Москва"

Возгорание произошло на балконах на 15-м и 16-м этажах жилого дома на Никулинской улице на западе Москвы. На месте работают пожарно-спасательные подразделения, сообщили в столичном ГУ МЧС России.

Жители самостоятельно покинули здание до прибытия огнеборцев. Также сообщается, что пожар удалось локализовать.

Ранее в строящемся многоэтажном доме на улице Шаронова в Омске произошел пожар площадью около тысячи квадратных метров. Огонь охватил первый этаж и перекинулся на вышестоящие, причиной стали сварочные работы, загорелся утеплитель пеноплекс.

В результате пострадали 11 строителей, восемь из них с ожогами 20–90% перевели в реанимацию, один 39-летний гражданин Таджикистана скончался. Возбуждено уголовное дело.

