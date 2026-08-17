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17 августа, 10:55

Происшествия

Школьницы напали на 13-летнюю сверстницу в Приморье

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Школьницы напали на 13-летнюю сверстницу в Приморском крае. По факту случившегося организована проверка, сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК России.

Во время мониторинга СМИ и соцсетей выявлена публикация, содержащая видеозапись конфликта. Инцидент произошел 3 августа в городе Партизанске на Ленинской улице. Там группа девочек напала на несовершеннолетнюю, избила ее и забрала принадлежащую ей сумку.

Действия нападавших квалифицируются по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ ("Хулиганство"). Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и личности участников конфликта. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее ребенка, который приехал в лагерь "Волна" на Камчатке, избивали и травили сверстники. По мнению СК, это могло произойти из-за ненадлежащей работы руководства и сотрудников учреждения. Как рассказала мама мальчика, уже на третий день пребывания в лагере сына стали обижать. В частности, его пинали и толкали, лазили по его карманам и брали вещи.

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