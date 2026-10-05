Русский музей завершил реставрацию картины Айвазовского "Девятый вал"

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Специалисты Государственного Русского музея завершили комплексную научную реставрацию картины Ивана Айвазовского "Девятый вал". Об этом сообщила генеральный директор музея Алла Манилова.

"Для нас сегодня в Русском музее очень счастливый день, потому что мы дарим нашим посетителям, стране, музейному фонду Российской Федерации восстановленное по последним мировым стандартам реставрационной науки полотно великого Ивана Айвазовского и историческую раму", – приводит слова Маниловой РИА Новости.

Картина, созданная в 1850 году, поступила в собрание в 1897-м вместе со своей исторической золоченой рамой. За все это время произведение практически не подвергалось серьезным реставрационным вмешательствам.

Комплексная научная реставрация длилась четыре месяца. Реставраторы укрепили грунт и красочный слой по всей поверхности, устранили очаги отслоений и провели работу с лаковым покрытием. Одновременно специалисты восстанавливали историческую раму, вернув более 100 утраченных фрагментов резьбы размером от 1 до 65 сантиметров.

Работы проходили в Зале открытой реставрации № 86 в корпусе Бенуа, где посетители могли наблюдать за процессом. Отреставрированное полотно представят на масштабной выставке произведений Айвазовского, которая откроется в корпусе Бенуа 16 октября.

Ранее в Софийский собор Великого Новгорода вернули отреставрированную фреску XV века "Богоматерь с Младенцем на престоле". Роспись сбили в конце XVII века при проведении масштабных работ в храме. Реставраторам удалось соединить около 500 фрагментов в единое целое, так как более 300 лет фреска существовала лишь в виде разрозненных фрагментов.